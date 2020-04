Uomini e donne, Armando del trono over in quarantena con l'ex fidanzata?

Di Massimo Galanto lunedì 27 aprile 2020

Il cavaliere del trono over è in compagnia di Jeannette?

Abbiamo imparato a capirlo: in tempi di quarantena per l'emergenza sanitaria da coronavirus, il ritorno tra le braccia dell'ex è, spesso, dietro l'angolo. L'ipotesi che in queste ore si fa largo sul web è che una situazione del genere abbia riguardato anche Armando Incarnato, uno dei più discussi cavalieri del trono over di Uomini e donne.

Armando, infatti, starebbe trascorrendo il periodo di permanenza forzata in casa non da solo. I più attenti follower delle sue stories Instagram e il sito Il vicolo delle news sostengono, infatti, che l'uomo sia in compagnia di una donna. In particolare si tratterebbe della stessa ragazza (Jeannette, @yanetrojas63 su Instagram) che, per alcuni, aveva una storia con lui mentre partecipava al programma di Canale 5.

A provare tale circostanza sarebbero gli attrezzi per far ginnastica, l’ombrellone e il tavolino da aperitivo che sono presenti sia nelle stories Instagram di lui, sia in quelle di lei.

Ricordiamo che in trasmissione, Armando ha sempre negato di avere una storia con la ragazza in questione, definendola una ex alla quale aveva intestato il suo negozio di coiffeur. Per la cronaca, le stories della ragazza sono magicamente sparite anzitempo. Come mai?