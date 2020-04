Loredana Lecciso: "Al Bano? Ci siamo ritrovati. E' l'unico uomo della mia vita"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

Al Bano e Loredana Lecciso sono una coppia a tutti gli effetti

Loredana Lecciso ed Al Bano sono ufficialmente una coppia. E' la stessa showgirl leccese a confermare la ritrovata armonia sentimentale con il cantante di Cellino San Marco in un'intervista rilasciata al settimanale 'Di Più Tv' in edicola questa settimana, fornendo maggiori dettagli:

"Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia. Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Al Bano del resto è l’unico uomo della mia vita. La nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo".

Guai, però, a parlare di ritorno di fiamma. Perché i sentimenti non sono mai svaniti ma hanno solamente preso un nuovo corso:

"Ma non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa. Non vorrei parlare di ritorno di fiamma. Al Bano e io non abbiamo più l’età della passione ardente. Ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita".

Entrambi, per amore dei figli, hanno messo da parte dissapori ed incomprensioni del passato per dar vita ad un'unione più solida:

"Prima i figli erano piccoli, abbiamo fatto tanti errori. So che in passato l’ho anche deluso, me ne dispiace, ma ora è tutto molto diverso".