Aida Nizar: "L'arresto? Una bufala. Il mio fidanzato è l'amore della mia vita" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

Aida Nizar arrestata per minacce al fidanzato? La smentita a Live non è la d'Urso

Aida Nizar, per la prima volta, ospite, oggi domenica 26 aprile 2020, di 'Live non è la d'Urso' ha smentito, una volta per tutte, la notizia dell'arresto dopo pesanti minacce al fidanzato Fernando. Ecco le sue parole (Qui, il video):

"Sono stato vittima di un massacro televisivo e tanti giornali. Questo è soltanto un'altra bufala su Aida. Sai quante volte ho sofferto il bullismo. Aida è una donna combattente. Il mio fidanzato è semplicemente l'amore della mia vita. Siamo felicissimi. Non ci sono gossip, notizie. Chi non mi vuole bene ha inventato una bugia che mi ha ferito. Con questo non si gioca. Una provocatrice ha emozioni vere. Quanto mi vogliono ferire e ammazzare. Perché le notizie su Aida fanno tanto rumore...".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello' ha dichiarato, inoltre, che, con il compagno va tutto a gonfie vele:

"Siamo una coppia mozzafiato, facciamo onore all'amore vero. Mi hanno dato della lesbica, che facevo la puttana... le bugie fanno tanto male perché lasciano una traccia. Le persone che hanno successo, siamo belle dentro, siamo sempre prese di mire. Tu sei stata l'unica a darmi questa possibilità. Ho rifiutato tante partecipazioni televisive in Spagna. Io non faccio spettacolo di questa bufala, di questa bugia. Io sono qui con il mio fidanzato ma dal primo giorno. A lui non piace questo mondo proprio per questo".