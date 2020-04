Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Questa distanza ci sta unendo ancora di più" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ancora divisi dalla quarantena

Dopo 63 giorni di isolamento, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno raccontato, oggi, domenica 26 aprile 2020, a 'Live non è la d'Urso', come stanno vivendo la quarantena l'uno lontano dall'altra. Tante videochiamate nell'arco della giornata e dediche sui social scandiscono le ore a distanza dei due ex gieffini (Qui, il video):

Ciavarro: "Questa distanza ci sta unendo ancora di più"

Clizia: "Abbiamo una voglia matta di viverci"

Anche la mamma del giovane conduttore, Eleonora Giorgi, approva la relazione tra i due innamorati:

Giorgi: Io ho un'enorme invidia di lui. E' un amore di un forte potenziale. Devono aspettare tutto questo tempo per coronare il loro amore. Sono felice per loro.

Clizia: "Io ed Eleonora ci sentiamo da due mesi. Con Paolo c'è un giocato continuo, ci punzecchiamo, ci sfruguliamo tantissimo".

La relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua a distanza dopo il #GFVIP, ma Costantino della Gherardesca ha dei dubbi... #noneladurso pic.twitter.com/KpQB2qJXUZ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 26, 2020