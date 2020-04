Valeria Marini: "A mia mamma Gianna Orrù piace il mio fidanzato Gianluigi Martino" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

La prima intervista televisiva di Valeria Marini con il fidanzato Gianluigi Martino

Valeria Marini ed il fidanzato Gianluigi Martino, ospiti di 'Live non è la d'Urso', di stasera 26 aprile 2020, hanno raccontato, per la prima volta, come è nata la loro storia d'amore:

Marini: "E' nata naturalmente, ci siamo incontrati sul lavoro. Tu sai che io sono disillusa sull'amore, avevo chiuso le porte del mio cuore. Da cosa nasce cosa.... Ho sempre creduto nella forza dell'amore".

Gianluigi: "Io e lei abbiamo tantissimi amici in comune. Non ci siamo mai incontrati. Io credo molto nel destino. Era il momento giusto in cui ci siamo conosciuti. Avevo un po' di imbarazzo. Il nostro primo incontro è nato durante una cena di lavoro. Appena mi sono seduto al tavolo, mi è scattato qualcosa. Credo che sia stato reciproco. Ho insistito tanto. Le ho dato tante attenzioni".

La coppia, in questi giorni, sta trascorrendo la quarantena assieme:

Gianluigi: "Noi siamo sempre insieme"

Marini: "Abbiamo passato la quarantena assieme. Quando sono uscita dal GF Vip, e ho visto questa realtà non realtà, ci siamo buttati anima e corpo, e abbiamo fatto tante iniziative".

La stella del Bagaglino ha confessato di aver fatto pace con mamma Gianna Orrù:

Marini: "Lei ha avuto un momento di allontanamento che ho rispettato. Le mamme stanno sempre sul piedistallo. Si sono un po' risolte le cose. Io ero disperata. Non avrei parlato pubblicamente. Ho cercato, in questo modo, di riavvicinarla. Lei si era chiusa. Adesso tutto bene. A mia mamma piace Gianluigi".