Luigi Mastrangelo: moglie, altezza, film, età, pallavolo

Di Fabio Morasca sabato 25 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Luigi Mastrangelo.

Luigi Mastrangelo è un ex pallavolista noto, a livello televisivo, per aver preso parte alla nona edizione di Ballando con le Stelle, il talent show sul ballo condotto da Milly Carlucci, andata in onda nel 2013 su Rai 1, e per aver partecipato come ospite ad altri programmi televisivi di successo come Ciao Darwin e Pechino Express.

Luigi Mastrangelo è nato a Mottola, paese in provincia di Taranto, il 17 agosto 1975.

La sua carriera pallavolistica è iniziata nel 1991 ed è terminata nel 2013. A livello di club, Mastrangelo ha vinto i seguenti trofei: un campionato, quattro Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe, due Coppe CEV, due Challenge Cup e una Supercoppa Europea.

Con la nazionale azzurra, invece, Luigi Mastrangelo ha conquistato una medaglia d'argento e due medaglie di bronzo olimpiche, tre medaglie d'oro al campionato europeo e due medaglie d'oro alla World Cup.

Grazie ai successi ottenuti con l'Italia, Mastrangelo è stato insignito, dal Presidente della Repubblica, delle onorificenze di Cavaliere all'Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2000 e di Ufficiale all'Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2004.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luigi Mastrangelo è sposato con Vera da cui ha avuto i suoi due figli Nicole e Samuele.

Nella sua carriera extra-sportiva, oltre alle precitate apparizioni televisive, Luigi Mastrangelo può annoverare anche un'esperienza come attore nel film Una Vita Spericolata, uscito nelle sale nel 2018.

Il suo profilo Instagram, invece, può contare su oltre 150mila follower.

Luigi Mastrangelo è alto 2 metri e 2 centimetri.