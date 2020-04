Fabio Testi e Katia Ricciarelli hanno avuto un flirt? La verità

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 aprile 2020

Tra le donne innamorate di Fabio Testi anche Katia Ricciarelli?

Katia Ricciarelli e Fabio Testi (reduce dall'esperienza come concorrente del 'Grande Fratello Vip 4') hanno avuto un flirt di gioventù. E' il soprano, intervistata, questa settimana, dal settimanale 'Nuovo', a chiarire il pettegolezzo che ha tenuto banco nelle fasi finale del reality di Canale 5:

Ricciarelli: "Sono passati cinquant'anni e, quando Testi era giovane, tutte le donne erano innamorate di lui... Comunque io non me lo ricordo. Sarà forse l’età?".

La diva della lirica, senza confermare o smentire, ha voluto mettere la parola fine ad un gossip del passato:

"In un momento così drammatico come questo, in cui viviamo un’emergenza sanitaria per il coronavirus, io mi rifiuto di parlare di certe cose... In questo periodo non mi piacciono i pettegolezzi".

Solo qualche settimana fa, in diretta, a 'Live non è la d'Urso', l'attore, appena uscito dal programma di Alfonso Signorini, aveva raccontato la propria verità: "Non capisco perché ha negato. Ci siamo incontrati a cene di beneficenza dalle nostre parti e più volte quando saliva sul palco diceva pubblicamente che io ero un suo vecchio amore, l’ha detto lei davanti ai microfoni, quindi adesso non capisco perché dica così. Non pensavo di essermi allargato a dire una verità che lei ha sempre ammesso. Anzi, all'epoca aveva anche indispettito la mia ex moglie perché lo disse davanti a tutti".