Uomini e Donne, il ballo sexy di Gemma per cuore di poeta (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 24 aprile 2020

Gemma regala un ballo ammiccante per l'uomo che la corteggia nella chat.

Ormai Gemma è entrata nel pieno del nuovo meccanismo di Uomini e Donne, il suo approccio alle conoscenze tramite chat stanno trovando convinzione in lei soprattutto per il potere delle parole sulla quale la dama ha sempre puntato per trovare l'amore. Amore che, dopo tanti tentativi ancora non ha trovato una stabilità nel cuore della dama. Tra coloro che hanno scritto alla chat di Gemma sotto un'identità misteriosa c'è Cuore di poeta.

L'uomo da subito ha cercato di corteggiare Gemma tramite complimenti e lusinghe che oggi sono state accompagnate anche da un ballo sexy frutto dell'immaginazione di Cuore di Poeta. L'uomo sogna di intervistare Gemma sulle colline Torinesi, in un capanno e con una pelliccia di volpe linciata sintetica e che sotto la pelliccia lei indossa una sottoveste nera, un reggiseno di pizzo ed un stivale alto fino al ginocchio.

Gemma entra col cambio d'abito immaginato dall'uomo, ammicca provocante sulle note della celebre colonna sonora del film 9 settimane e mezzo. Lui nel frattempo la segue, la guarda. Apprezza e le scrive: "Meravigliosa, sei una donna bellissima. Vorrei essere lì, arrivo".

In realtà cuore di Poeta sottolinea che non si trova vicino a lei geograficamente ma col cuore sì. Gemma, felice delle parole scritte chiede se si tratta di frasi sincere. La risposta "Non sono solo parole".