Marica Pellegrinelli: "Al Nord non siamo tutti così"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 aprile 2020

Marica Pellegrinelli contro le discriminazioni verso i cittadini del Sud

Marica Pellegrinelli (ex?!) moglie di Eros Ramazzotti, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, è intervenuta sulla 'questione meridionale' affrontata da molti vip nostrani dopo le dichiarazioni di Vittorio Feltri degli scorsi giorni a 'Fuori dal coro'. La modella, originaria di Bergamo, ha voluto lanciare un messaggio di affetto e rispetto a tutti gli italiani uniti, in questo delicatissimo momento della storia, per debellare l'epidemia del Coronavirus. Ecco le sue parole affidate ai social:

"Io sono di Bergamo e vorrei che passasse il messaggio che ‘al Nord’ non siamo tutti così – io amo il sud Italia, il centro Italia ed il nord Italia. L’Italia è una ed unica! La sua forza è proprio la particolarità regionale, provinciale. Abbiamo un tessuto culturale capillare ed eccelso, smettiamola di screditarci ma cerchiamo di stimarci e amarci, il nostro futuro è nel Made in Italy. Io non sono un giudice, ma sono una cittadina e gradirei che determinate affermazioni non siano permesse. Forse questo momento sia di aiuto a ritornare al significato ed al peso delle parole. Le testate giornalistiche, la televisione ed i social sono un canale di comunicazione e di esempio, coloro che hanno credibilità hanno più doveri che diritti, devono essere d’esempio ed educare".

Arriverà la controreplica del giornalista?!