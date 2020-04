Teresanna Pugliese contro Feltri: "Meridionali inferiori? Il Sud ha determinato la storia italiana" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 aprile 2020

Teresanna Pugliese contro Vittorio Feltri su Instagram

TeresannavsFeltri from BaseVideo on Vimeo.

Nelle scorse ore, Teresanna Pugliese, reduce dall'esperienza nella casa del 'Grande Fratello Vip 4', è intervenuta nella polemica sollevata da Vittorio Feltri sui meridionali. La giovane influencer napoletana ha registrato una serie di Instagram Stories per rispondere al giornalista:

"Ciao uagliò vi dedicherò qualche minuto con grande onore, da meridionale. Vorrei dedicare qualche minuto a questo signore che si chiama Feltri e che addirittura è un giornalista e da giornalista dovrebbe sapere un po’ la storia. Dovrebbe sapere che il meridione ha determinato la storia italiana e quindi anche la sua di storia. Adesso io gli elenco qualcosina, vorrei farlo in napoletano però ho paura che non mi comprende, quindi glielo dico in italiano. Vorrei anche sfrenarmi e arrabbiarmi, ma non sarei di buon esempio. Quindi cerco di mantenere la calma".

L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha portato una serie di esempi a supporto delle proprie tesi:

"Vogliamo pensare solo al fatto che durante la seconda guerra mondiale la maggior parte dei militari mandati a morire in guerra erano proprio meridionali. Oppure di tutti i primati che ci hanno rappresentato. Ti faccio un esempio banale di come arriva l’acqua a casa tua. Noi siamo stati i primi in Italia, forse in Europa o forse nel mondo, questo non te lo so dire con precisione ma in Italia sicuro, ad avere l’acqua in casa".

L'ex gieffina, infine, ha dedicato anche una serie di canzoni napoletane per fargli arrivare il calore partenopeo e della gente del Sud:

"E’ assurdo che nel 2020 ci sia ancora una forma d’odio e di razzismo così alta e così grave, è veramente assurdo. Però viviamo un momento così surreale che la tua forma di razzismo probabilmente non pesa così tanto. [...] Mi dispiace che Napoli è sotto attacco. Ha talmente una storia così importante, che fa spavento, è talmente forte come tutto il meridione, si rialza tante volte, che probabilmente dà fastidio questa forza del Sud".