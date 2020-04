Yari Carrisi contro Barbara d'Urso, la sorella: "Messaggio orribile, lei non è mai scesa a quei livelli"

A caldo aveva preso posizione in difesa della sorella. Qualche ora dopo, Daniela d'Urso, sorella di Barbara, è tornata sulla spiacevole questione della storia Instagram di Yari Carrisi contro la conduttrice.

In diretta su Instagram, infatti, ha detto:

Ogni parola che io dico viene riportata da tutti i siti Internet quindi devo essere precisa. Questo signore, che non ho mai nominato, ha scritto una cosa orrenda. Non mi interessa niente di lui. I rapporti tra mia sorella e la sua famiglia sono una cosa, io non c’entro niente. Non lo conosco. Avrebbe potuto essere qualsiasi personaggio, io avrei condiviso comunque quel messaggio orribile. Barbara non è scesa a quei livelli.

Quindi ha esplicitamente espresso il desiderio che sulla vicenda che vede protagonista il figlio di Albano Carrisi e Romina Power cali l'oblio:

Di quel post non vorrei più parlare… Non mi venite più a rompere le scatole. Sono stanca delle minacce che mi arrivano in privato (...) Non ho altro modo per difendermi da questa pochezza perché io volevo parlare d’amore, di famiglia… sono stanca di bloccare fake! Ci è stato un tale, che sicuramente sta guardando, che mi ha rotto le scatole sotto a quel post orribile, parlando di mia sorella e dei suoi programmi. Se non ti piacciono quei programmi, non li guardi e passi oltre.