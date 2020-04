Paola Di Benedetto: "Antonio Zequila era una figura negativa per me"

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 aprile 2020

Paola Di Benedetto ancora contro Antonio Zequila

Paola Di Benedetto, vincitrice dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', intervistata dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha raccontato il segreto per essere arrivata in finale facendosi apprezzare dal pubblico da casa:

"Ad un certo punto del programma arrivi ad una dinamica in cui evitare la polemica è impossibile, ma ho sempre cercato di tirarmene fuori in maniera tranquilla. Non volevo che si vedessero urla e scenate. La gente da casa non deve vedere questo, ma avere leggerezza. Antonio Zequila ha messo a dura prova la mia serenità, lui era una figura negativa per me".

L'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin' nega di avere trionfato grazie ad una strategia preconfezionata e al supporto dei fan del fidanzato Federico Rossi (dell'ex duo Benji e Fede) al televoto:

"Ci sono state molte persone che mi hanno sostenuta che io conosco, e quelle sono state una grande parte. Ma molte altre erano parte del pubblico televisivo...Ognuno si gioca le sue carte. Magari io sono stata più appoggiata dai fan del web, Patrick da quelli costruiti dopo tanti anni di Grande Fratello, Paolo Ciavarro da quelli derivati dalla storia con Clizia".

Tra i nuovi amici, incontrati all'interno del loft di Cinecittà, anche Fabio Testi:

"Mi ha chiamata e mi ha rivelato che da quando avevamo fatto pace aveva sempre pensato che io vincessi...E’ stata una figura paterna, un rapporto quasi padre-figlia. Poi lui è uscito dalla Casa ma siamo rimasti con un bel ricordo".