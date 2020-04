Fedez vs Gasparri: è scontro social (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 aprile 2020

Maurizio Gasparri fa causa a Fedez: il rapper replica su Instagram

Nelle scorse ore, con un tweet sul proprio account Twitter, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri ha annunciato di aver ripreso iniziative legali contro Fedez:







Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui

— Maurizio Gasparri (@gasparripdl) April 23, 2020

Il rapper, che sembra all'oscuro di tutto, ha replicato a Gasparri registrando una serie di Instagram Stories:

"Ma così a caso? Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuole far causa. Ma soprattutto, chi è la persona così megalomane da annunciare una causa via tweet? Cioè, falla e basta e no, che ca**o lo dici a fare? Riprenditi dai. Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della cicciona obesa a una bambina minorenne pubblicamente? Forse è questo? Ma forse è il caso di ricordarcelo, perché ai tempi non ti fu fatto niente. Forse sarebbe il caso, oggi come oggi, che tematiche sensibili come queste sono più all'ordine del giorno, che qualcuno prenda dei provvedimenti rispetto a quello che hai fatto. Uno ride per non piangere. In una situazione in cui c’è un Paese al collasso, questo trova il tempo di annunciare via Twitter di farmi causa. Ma svegliati Gasparri".