Temptation Island 2020, tra le coppie anche Giulia Cavaglià e Francesco Sole?

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 aprile 2020

Giulia Cavaglià da Uomini e Donne a Temptation Island con il fidanzato Francesco Sole?

Giulia Cavaglià, nel corso della diretta Instagram di 'Chi', ha raccontato di essere pronta a mettere in discussione il proprio amore con Francesco Sole partecipando come coppia alla prossima edizione di 'Temptation Island'. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' è sicura che, dopo questa esperienza televisiva, la loro unione ne uscirà ancora più solida:

"Parteciperei a 'Temptation Island' perché mi fido al 100% di lui. Mi mancherebbe però per non poterlo vedere e stare lontano da lui"

Dopo l'addio a Manuel Galiano, la ragazza è tornata a sorridere ad un fidanzato che la riempie di attenzioni, gesti romantici come un vero principe azzurro:

"Ci siamo trovati subito, abbiamo passato molto tempo assieme fin da quando abbiamo cominciato a frequentarci".

Dalla sua prima esperienza televisiva, Giulia conserva un ricordo agrodolce:

"Non smetterò mai di essere grata alla vita per quella esperienza. Mi ha reso la vita più bella. Però ci sono stata molto male, perché in quel programma si impegnano tante emozioni… Poi ho pensato che se nemmeno con Maria De Filippi ho trovato l’amore… allora basta sono ‘panata’".

Parole di stima ed affetto, invece, nei confronti della padrona di casa, Maria De Filippi, che dopo il no ricevuto da Lorenzo Riccardi, ai tempi, la volle sul trono più ambito d'Italia:

"Maria è stata la prima a credere in me quando non venivo capita. A lei devo tutto e le voglio un bene dell’anima".