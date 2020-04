Emma Quartullo: chi è la figlia di Elena Sofia Ricci

Di Marcello Filograsso giovedì 23 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip, curiosità su Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci.

Emma Quartullo è un'attrice italiana nata dalla relazione tra l'attrice Elena Sofia Ricci e di Pino Quartullo, attore e regista.

Emma, nata nel 1996, si è laureata al DAMS all'Università degli Studi Roma Tre ed è la prima figlia dell'attrice. La ragazza è in onda sul piccolo schermo nel 2020 interpretando la protagonista della fiction Vivi e lascia vivere, quando era ragazza. La protagonista adulta della serie, girata dal regista cinematografico Pappi Corsicato è proprio Elena Sofia Ricci. A volerla è stata lo stesso regista.

La figlia di Elena Sofia Ricci, appassionata di musica, fotografia e danza e diplomata al Liceo Classico Tito Livio di Roma, durante il DAMS ha fatto l'Erasmus in Spagna ed è stata intravista in un episodio della fiction Don Matteo, oltre ad aver lavorato dietro le quinte per il regista Cristiano Ciliberti per il cortometraggio Il dio degli uomini è un balcone. Insomma, una vera e propria figlia d'arte.

Foto: account Instagram Emma Quartullo