Grande Fratello, Giovanni Masiero, imbarazzo durante una diretta Instagram: "Ma eri al GF con quella smorfiosa di Chicca?"

Di Fabio Morasca mercoledì 22 aprile 2020

Il simpatico episodio avvenuto durante una diretta su Instagram.

Simpatico episodio avvenuto durante una diretta Instagram di Giovanni Masiero, noto al pubblico televisivo per aver preso parte alla tredicesima edizione del Grande Fratello, il reality show in onda su Canale 5 dall'ormai lontanissimo 2000.

Per chi non ricordasse perfettamente quell'edizione, il vincitore del tredicesimo GF, andato in onda su Canale 5 nel 2014 e condotto da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Vladimir Luxuria, fu il simpatico agricoltore larianese Mirco Petrilli. Al secondo posto, giunse Francesca Rocco, chiamata Chicca nella casa per non essere confusa con un'altra concorrente di nome Francesca (Francesca Cioffi). Nella casa, Giovanni Masiero e Chicca Rocco si innamorarono e, una volta tornati nella vita reale, si sono sposati nel 2016 e sono diventati genitori di Ginevra nel maggio 2017.

Giovanni Masiero, quindi, ha intrattenuto i propri follower attraverso una diretta su Instagram, chiacchierando con alcuni di essi.

Durante la diretta, Giovanni ha scambiato due parole con due ragazze che, evidentemente, non avevano ben presente l'edizione del Grande Fratello alla quale il 34enne veronese aveva preso parte ( - "Scusa, ma quale Grande Fratello hai fatto?" - "Era il 2014 ed era il GF13, sono uno dei tanti!").

Una delle due ragazze, poco dopo, ha avuto un'illuminazione, ricordando quell'edizione: "Quando c’era quella smorfiosa di Chicca?".

L'esclamazione, ovviamente, ha provocato l'imbarazzo generale. L'amica della ragazza, infatti, le ha immediatamente fanno notare la gaffe appena fatta: "Ma è la moglie!".

Giovanni Masiero, ovviamente, ha confermato che Chicca Rocco, che dopo l'esperienza televisiva è "tornata" al suo vero nome, facendosi chiamare Francesca, è sua moglie, scoppiando, poi, in una risata divertita.