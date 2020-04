Nina Moric, la decisione inaspettata: "Mi allontano da Instagram"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 aprile 2020

Nina Moric si allontana da Instagram per farci conoscere a 360 gradi

Nelle scorse ore, sui propri social, Nina Moric ha comunicato, ai propri fan, una decisione che potrebbe cambiare definitivamente il corso della propria esistenza. La modella croata, infatti, ha deciso di lasciare Instagram per riappropriarsi della propria vita:

"Ragazzi ho deciso di allontanarmi da Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale. Vi saluta mia madre e Carlos. Un abbraccio fortissimo".

La Moric, dopo il burrascoso addio da Luigi Mario Favoloso, ha ritrovato la pace e l'equilibrio con l'ex marito Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlos Maria:

"Non mi fa paura essere giudicata. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo essere liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte a volte belle a volte meno belle".

Nina, dopo essere stata, per anni, al centro della cronaca rosa, vuole mostrare al pubblico, un'immagine più rassicurante:

"La mia vita non è mai stata nei social, qui si vedono foto che ovviamente sono particolarmente perfette, ma Nina sa essere colei che se ne frega di tutto questo e quando vedo insulti sorrido perché mi rendo conto di preferire avere meno esteriorità, ma più vita vero. Tutto questo per dire … l’abito non fa il monaco … e tra un po’ ve lo racconterò seriamente"