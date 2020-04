Andrea Denver non va a Live Non è la d'Urso, l'attacco di Deianira Marzano (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 aprile 2020

Andrea Denver ha rifiutato l'invito di Barbara d'Urso a prendere parte alla reunion con gli altri finalisti del Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore, Andrea Denver ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it, spiegando, tra le altre cose, i motivi che l'hanno spinto a rifiutare l'invito di Barbara d'Urso a prendere parte allo spazio di 'Live non è la d'Urso' dedicato ai finalisti del 'Grande Fratello Vip'. Infatti, il modello veronese e Sossio Aruta erano gli unici assenti alla reunion. Presenti, in puntata, invece, Adriana Volpe, Patrick Ray Pugliese, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro e la vincitrice Paola Di Benedetto:

"Avevo impegni personali con alcune videoconferenze negli Stati Uniti. Gli orari non combaciavano. Forse di me non si è capita una cosa: io so perfettamente che cosa voglio. Avrei potuto fare tanti programmi per la televisione italiana ma per dedicarmi a qualcosa devo sentirlo. Come per il Grande Fratello. Ci sono certe cose che sono lontane da me e scelgo di non farle".

Stamattina, Deianira Marzano ha registrato una serie di Instagram Stories criticando fortemente l'atteggiamento poco garbato dell'influencer per aver detto di no alla d'Urso:

Questo Andrea Denver che prima non lo conoscevamo proprio e che adesso tornerà nel dimenticatoio si permette di dire che non è andato dalla d'Urso perché aveva degli impegni e che lui non ha bisogno di partecipare a certe trasmissioni perché lui impegnato... va beh le solite cose che si dicono... Caro a te mio caro non ti chiamerebbero nemmeno come rappresentante della festa del giglio. Meno male che non ci vai, ci fai un favore. Abbiamo visto un continuo pianto, hai pianto in continuazione. Poi vai nelle trasmissioni a dire cosa? Dei canali lacrimali? Oppure tu Denver non vuoi andare da Barbara perché ti metti paura delle domandine che ti possono fare sulla simpatia che si era creata con Adriana Volpe all'interno della Casa?