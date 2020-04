Eleonora Giorgi: "Clizia Incorvaia? Tra noi è nato un rapporto" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Eleonora Giorgi, a Pomeriggio 5, promuove il rapporto tra il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi, ospite, oggi, martedì 22 aprile 2020, di 'Pomeriggio 5', è tornata a parlare del rapporto tra il figlio Paolo Ciavarro e la neo fidanzata Clizia Incorvaia dopo la fine del 'Grande Fratello Vip 4'. La neo coppia, al momento, non è riuscita ancora ad incontrare la propria amata (lui è a Roma mentre lei, da qualche settimana, è in provincia di Agrigento con la figlioletta Nina a casa dei genitori) per via delle norme restrittive del Governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Ecco le parole dell'attrice nei confronti della nuora:

"Quando Clizia è uscita dalla casa, è capitato che, fin dall'inizio, ci cercassimo. E' paradossale. Mentre Paolo era all'oscuro di tutto, fra noi è nato un rapporto. Sono alle perse con una ragazza straordinaria, come avevo intuito fin dall'inizio, con quel candore intelligente, generosa umanamente. In questo momento in cui abbiamo avuto qualche momento un po' così non sai come lei mi è stata vicina, con gioia, sdrammatizzando. Mi piace moltissimo".