Andreas Muller: il video per il compleanno del fratello Daniel

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Gli auguri di Andreas Muller al fratello Daniel con un video postato su Instagram

Andreas Muller, a poche settimane dalla finale di 'Amici 19', sta passando la quarantena con la fidanzata Veronica Peparini. In questi giorni difficili per molti italiani, il danzatore ha deciso di dedicare un pensiero al fratello Daniel, destinatario di un video molto toccante sulle note di 'Luce' di Elisa in occasione del suo compleanno. Anche se distante dalla famiglia d'origine, il ballerino ha voluto far arrivare, forte e chiaro, il proprio affetto ad una delle persone più importanti della sua famiglia.

Andreas, nelle prossime settimane, secondo le voci del web, potrebbe arricchire il cast di 'Amici all stars', l'edizione con tutte le vecchie glorie del programma condotto da Maria De Filippi. L'emergenza Coronavirus, però, potrebbe ridimensionare lo spettacolo come dichiarato, qualche giorno fa, dalla stessa conduttrice a Rtl 102.5: "Con questo coronavirus, se anche ci sarà, non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare. Faremo qualcosa che pensi anche a questa emergenza Coronavirus".