Giulia De Lellis: su Tik Tok con dei video che fanno riferimento ai tradimenti

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Giulia De Lellis sbarca su Tik Tok con dei video sul tradimento

In questi duri giorni di quarantena, Giulia De Lellis sta tirando fuori il proprio estro aprendosi a 360 gradi con i propri followers. La giovane influencer, qualche giorno fa, è diventata la custode di alcuni segreti dei suoi fan mettendosi in discussione in prima persona: "Ho un profilo Instagram fake in cui spio chi odio per non dare soddisfazione di farlo con il mio" ha confessato un suo estimatore. Non si è fatta attendere la risposta della fidanzata di Andrea Damante che, ha rivelato di aver creato anche lei un account finto, non ufficiale, per spiare chiunque, senza essere scoperta. "Anch’io. (Spio chi odio, ndb) Anzi! Tutti".

Nelle ultime ore, Giulia è sbarcata su Tik Tok. I fan, sui social, fanno notare che i video, spesso sono incentrati sul tradimento (tema del suo primo libro, 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza' e causa della rottura con Damante).

La coppia, che sta passando la quarantena assieme a Roma, non si nasconde più. Durante una diretta Instagram con Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, Damante ha mandato ai due amici i saluti della fidanzata. L'ex calciatore e la compagna, da qualche settimana, genitori bis, hanno augurato alla ritrovata unione, di mettere su famiglia, accogliendo la cicogna.