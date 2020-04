Uomini e Donne: le riflessioni di Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri su Gemma Galgani (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri commentano il percorso di Gemma Galgani nel nuovo format di Uomini e Donne

Nelle scorse ore, Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri hanno dato vita ad una divertente diretta su Instagram raccontando aspetti inediti della loro partecipazione ad 'Uomini e Donne'. I due ex cavalieri del trono over hanno commentato il nuovo format, inaugurato ieri pomeriggio, con protagonista Gemma Galgani:

Sossio: "Hai visto oggi la nostra carissima Gemma? Speriamo che sia l’anno buono, che trovi marito, può darsi che la quarantena a lei porti fortuna… mai dire mai! Anche perché l’età avanza e voglio dire… sennò veramente prende la pensione lì a Uomini e Donne!"

Il 'Re Leone' ha, poi, parlato anche dei protagonisti dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip' e lanciato una frecciatina a Patrick Ray Pugliese:

Sossio: "Patrick è nonno del Grande Fratello! Lui sa tutte le tattiche, sa tutte le situazioni, sa come si doveva muovere… solo che purtroppo in 3 volte non ha mai vinto! Vuol dire che quindi sapere tante cose non è che ti porta a vincere, perché a casa arriva un messaggio totalmente diverso".

Riccardo, invece, ha smentito, una volta per tutte, le voci di un imminente matrimonio con Ida Platano, rimandato a data destinarsi a causa del Coronavirus:

Riccardo: "Ma ti pare che in una situazione del genere uno si può mettere a organizzare o anche solo a parlarne comunque? Sappiamo benissimo com'è la situazione in Italia, quindi alla fine è tutto rimandato!".

Infine, l'ex calciatore stabiese ha spiegato che non è rimasto in contatto con tutti i suoi compagni d'avventura:

Sossio: "Mi è venuta l’idea di prendermi alcuni numeri di telefono, di quelli con cui andavo d’accordo, quindi io sono l’amministratore del gruppo WhatsApp dei ragazzi del Grande Fratello. Ma non tutti: non ci sono nel mio gruppo Licia Nunez, Teresanna Pugliese, Fernanda Lessa e Zequila. E basta, poi ci sono tutti. Gli altri non li conosco perché quando io sono arrivato non c’erano, tipo Pago… non li conosco."