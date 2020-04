Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez su Tik Tok (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

L'imitazione di Belen Rodriguez da parte di Giulia De Lellis su Tik Tok non è passata inosservata

Nelle scorse ore, Giulia De Lellis è sbarcata su Tik Tok. La giovane influencer, che ha ritrovato l'armonia sentimentale accanto allo storico fidanzato, Andrea Damante, si è lanciata nell'imitazione di Virginia Raffaele nei panni di Belen Rodriguez. Tra l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne e la showgirl argentina, in passato, c'è stata qualche frizione per via di un ex in comune, Andrea Iannone.

Negli ultimi giorni, il deejay veronese, che sta passando la quarantena a Roma a casa della fidanzata sui social si è lasciato andare a toccanti riflessioni sulla sua ritrovata armonia sentimentale: "Sono con la mia ragazza, suo fratello, una sua amica, sua mamma. Fortunatamente, perché per 50 giorni da solo non ce l’avrei fatta. Sono in bellissima compagnia"

Anche il motociclista, dopo l'addio alla De Lellis, su Instagram, ha voluto rassicurare i fan: "Il vero cambiamento che ho realizzato è la conquista del mio equilibrio. L’ultimo periodo è stato difficile, ma adesso sono felice perché ho capito la strada giusta per me. Senza sofferenza non si arriva alla vera maturazione. Poche volte mi sono sentito bene come in questo momento. Ho lavorato tanto su me stesso e avevo bisogno che certe cose capitassero".

Tutto bene quel che finisce bene?!