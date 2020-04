Gianmarco Onestini balla in un supermercato, Valentina Vignali sbotta: "Esempi da non emulare" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Valentina Vignali contro Gianmarco Onestini su Instagram

Nelle scorse ore, Gianmarco Onestini ha pubblicato un video in cui balla in un supermercato con tanto di mascherine (ma senza guanti) che ha attirato le critiche del popolo del web.

Tra le voci irritate, emerge quella di Valentina Vignali, compagna d'avventura del fratello di Luca ai tempi del 'Grande Fratello'. La cestista ha registrato una serie di Instagram Stories per esprimere il proprio dissenso:

"Di solito le ridicolaggini le guardo, rido in privato e lascio fare. A questo giro però mi sono fatta davvero rodare il culo. Tralasciando i moralismi inutili tipo 'la gente sta morendo'. Tanto siamo tutti preoccupati, siamo annoiati in casa, abbiamo l'ansia e mille problemi ed ok. Questo non toglie che non possiamo avere momenti di divertimento e sfogo. Noi siamo stronzi che facciamo la fila due ore fuori dal supermercato e aspettiamo? Perché dentro c’è la gente che si fa i balletti da mettere su Instagram... C'è qualcosa che non quadra. Non ho parole, sono scioccata. Sono esempi da non emulare. E non è una cosa scontata. Al Coronavirus troveranno pure il vaccino L'essere idioti, bacati nel cervello, quello forse no".