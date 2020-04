Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi 21 aprile 2020

Di Sebastiano Cascone martedì 21 aprile 2020

Uomini e Donne anticipazioni nuova puntata con Gemma Galgani e Giovanna Abate

Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, in onda oggi, martedì 21 aprile 2020 su Canale 5 con la seconda puntata della nuova formula, segue le conoscenze di Gemma Galgani e Giovanna Abate con nuovi misteriosi corteggiatori attraverso la scrittura. Tina Cipollari e Gianni Sperti, collegati via Skype, sono pronti a dispensare preziosi consigli e tattiche amorose per far capitolare i cavalieri.

Oggi, Gemma darà vita ad un ballo da capogiro per uno dei suoi pretendenti. Pantera e Occhiblu continueranno a contendersi le sue attenzioni. La dama torinese riceverà la gradita sorpresa di Ida e Riccardo. Tina sfoggerà la mascherina personalizzata con l'effige della mummia.

