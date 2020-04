Pantera, chi è il misterioso corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 aprile 2020

Gemma Galgani conosce meglio Pantera durante la nuova formula di Uomini e Donne

Nel corso della prima puntata della nuova formula di 'Uomini e Donne', in onda oggi, 20 aprile 2020, su Canale 5, Gemma Galgani è stata corteggiata da un misterioso cavaliere che ha scelto Pantera come suo nickname. Avrebbe 59 anni. Si dichiara single da molti anni.

"Ciao, buonasera carissima. La vita, in questo momento epocale ci mette di fronte a delle scelte che mai pensavamo di fare e vivere. Ed io in una delle ultime puntate trasmesse di Uomini e Donne... ho visto lei che si raccontava mettendo a nudo tutta la sua sensibilità e tenerezza e piangendo mentre la signora Tina la etichettava come falsa e insensibile, ho avuto un sussulto e avrei voluto correre da lei e tenerle le mani, le avrei detto guardandola negli occhi che dopo un tramonto c'è sempre un nuovo sorgere del sole perché ogni giorno è un giorno nuovo. Io vorrei essere il suo sorgere del nuovo sole perché il mio cuore ha avuto un sussulto quando l'ho vista. Faccio mia una frase di una grandissima Rita Levi Montalcini: 'Io da scienziato dico che il cervello è un organo complicato ma ha una sua logica mentre per il cuore non ci sono logiche, vive di emozioni'. Lei carissima Gemma, quel giorno, ha fatto vivere un'emozione nuova al mio cuore... Sappia che stanotte quando lei dormirà ci sarà un cuore nuovo che batte".

Ed ancora:

"Carissima principessa come stai? Stanotte ti ho sognata sai, eri molto elegante, stilosa e fashion. Mi sorridevi e mi guardavi. E' bello svegliarmi con te nei miei pensieri".

Un giorno, sogna di farle sentire il proprio profumo e di mostrarle il proprio coinvolgimento fisico nei suoi confronti.