Occhiblu, chi è il misterioso corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 aprile 2020

Gemma Galgani di Uomini e Donne conosce un nuovo misterioso cavaliere, Occhiblu

Nel corso della prima puntata della nuova formula di 'Uomini e Donne', in onda, oggi 20 aprile 2020, su Canale 5, Gemma Galgani ha un nuovo misterioso corteggiatore che ha usato 'Occhiblu' come nickname. Potrebbe avere 38 anni e le ha fatto conoscere i suoi occhi azzurri. Ecco i tanti messaggi recapitati alla dama torinese:

"Sembra quasi strano dato il tempo in cui siamo, conoscerci tramite lettera, come era uso fare tra gli innamorati d'un tempo. Però penso che sia la migliore modalità mai inventata prima in un mondo dove prevale internet e la tecnologia, scriverti mi dà modo di esternare le emozioni interiori, senza provare disagio, non conoscendoci di presenza, ma solo tramite la trasmissione Uomini e Donne".

E, ancora:

"Sai penso che abbiamo molto in comune, la sensibilità, il principio dell'essere onesti verso il prossimo, ma soprattutto il rispetto. Ma adesso vorrei lasciare alla tua mente, la possibilità di come potrei essere, senza dilungarmi molto in questa lettera. Adesso ti lascio con un bacio".

Gemma, fin da subito, è rimasta particolarmente colpita dal linguaggio e dalle espressioni molto dolci e romantiche dell'uomo.

"Cara... stanotte ti ho pensata. Come potrà essere questa conoscenza secondo questa modalità non tradizionale?! Sai ho dormito poco, pensando a cosa potessi scriverti ma, poi, ho riflettuto che ad una donna meritevole come te bastano piccole attenzioni iniziando da un semplice buongiorno".

Le ha, poi, mostrato la vista delle nuvole dal proprio terrazzo. E fa notare che, ad oggi, porta i capelli lunghi a causa della chiusura dei barbieri in periodo di quarantena. Di sera, durante la cena, le fa presente che ha degustato del buon vino, prodotto da un amico, e ascoltato della buona musica di Ludovico Enaudi.

"Questa modalità di scriverti mi affascina sempre di più, mi fa sentire preso da te. Nei miei pensieri già ti immagino... Splendida come sempre... donna decisa e forte. Ma per ora continuo ad ammirare la mia città sperando che un giorno tu possa venire qui con me ad esplorarla".

Ed, infine:

"Ho letto che per te l'amore è una cosa importante. Spero che un giorno l'amore possa arrivare anche per me dopo varie sconfitte dalle quali mi sono sempre dovuto rialzare, più forte di prima. Da questa esperienza ho capito che i beni materiali non contano nulla, bisogna donare amore. Un abbraccio tenero"