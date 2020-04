Ida Platano: età, figlio, Riccardo Guarnieri, incinta

Di Marcello Filograsso lunedì 20 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Ida Platano

Classe 1981, parrucchiera, originaria di Brescia e protagonista di Uomini e Donne Over: conosciamo meglio Ida Platano.

Il suo nome è indissolubilmente legato per i più a Riccardo Platano, che ha conosciuto all'interno del dating show di Maria De Filippi su Canale 5 all'interno dello spazio riservato a dame e cavalieri. I due si sono scelti nel corso della trasmissione, per poi proseguire la loro storia nel docureality Temptation Island Vip, condotto nel 2018 da Filippo Bisciglia.

La coppia ha abbandonato il programma alla terza puntata dopo un falò, ma ai telespettatori non è stato chiarissimo quale piega avesse preso la loro relazione. Ci hanno pensato i diretti interessati a spiegarlo a Uomini e Donne, dichiarando che la loro storia si era interrotta a causa di alcune incomprensioni, su tutte l'accusa da parte di lei di averle nascosto il corteggiamento da parte di una ex tentatrice di Temptation. Così i due sono ritornati da Maria De Filippi da single cercando di conoscere nuove persone, ma alla fine hanno optato per tornare insieme.

Sul suo profilo Instagram Ida è seguita da migliaia di follower e condivide in gran parte scatti della sua vita professionale. La donna ha un figlio avuto da una precedente relazione all'età di circa 30 anni, Samuele. Durante una diretta Instagram dell'aprile 2020, la Platano ha smentito di essere incinta.

Foto: account Instagram Ida Platano