Aida Yespica: oggi, età, fidanzato, Instagram, altezza

Di Fabio Morasca domenica 19 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Aida Yespica.

Aida Yespica è una showgirl, modella e attrice venezuelana nata il 15 luglio 1982. In Italia, Aida Yespica ha ottenuto la popolarità televisiva soprattutto grazie alla seconda edizione de L'Isola dei Famosi.

Altri programmi televisivi, ai quali la modella venezuelana ha preso parte negli anni successivi, sono stati Bulldozer, alcuni varietà comici firmati da Pier Francesco Pingitore (Torte in Faccia, E io pago e Gabbia di Matti), Lucignolo, Fenomenal, Chiambretti Night e la nona edizione de L'Isola dei Famosi.

Negli ultimi anni, la Yespica ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e ha partecipato come ospite ai programmi televisivi condotti da Barbara D'Urso. In una puntata di Live - Non è la D'Urso, la Yespica ha dedicato uno spogliarello ispirato al film 9 settimane e mezzo a Mickey Rourke, ospite in trasmissione.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, dopo una relazione con Francesco Facchinetti, Aida Yespica è stata fidanzata, dal 2007 al 2009, con il calciatore Matteo Ferrari, da cui ha avuto il figlio Aron.

Nel luglio 2012, la Yespica si è sposata a Las Vegas con l'avvocato Leonardo Gonzales da cui si è separata poco meno di un anno dopo. Dal 2013 al 2016, la Yespica è stata fidanzata con il finanziere Roger Jenkins.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2, la sua amicizia con Jeremias Rodriguez mise in crisi la sua relazione con il fidanzato Geppy Lama. Nel luglio 2019, in un'intervista concessa al settimanale Spy, la Yespica ha dichiarato di stare ancora insieme a Geppy Lama e di pensare ad avere un secondo figlio.

In un'intervista concessa al programma Rivelo, Aida Yespica ha dichiarato di aver amato "una donna molto famosa".

Aida Yespica ha un profilo Instagram seguito da circa 890 mila follower.

La Yespica è alta un metro e 73 cm.