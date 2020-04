Marcello Cirillo: età, altezza, moglie, Instagram

Di Ivan Buratti domenica 19 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Marcello Cirillo

Marcello Cirillo, chi è? Conosciamo qualche dettaglio sul cantante, conduttore televisivo, attore teatrale e regista, tra i più noti ed apprezzati dello spettacolo italiano.

Nato a Caulonia, comune della provincia di Reggio Calabria, il 24 maggio 1958, Marcello Cirillo compierà nel 2020 62 anni. Il suo segno zodiacale è il Gemelli, è alto circa 1.70 metri e pensa intorno ai 65 kg. Marcello Cirillo inizia a lavorare presto, intorno ai quindici anni, come cantante nei villaggi turistici. L'esperienza estiva a contatto con le persone gli permette di acquisire familiarità col palco e con il pubblico. A diciotto anni, nel 1976, incontra Antonio Maiello, che ben presto diventa suo compagno di avventura nella carriera musicale. I due compongono un complesso, Antonio & Marcello, e nel 1983 vengono chiamati da Gianni Rivera al Festival di Sanremo per esibirsi durante una delle serate del concorso.

La storia artistica di Antonio & Marcello procede senza interruzioni fino al 1999: dopo 23 anni di attività in coppia, dischi e tante trasmissioni televisive (da Quelli della notte a Canzonissime), i due cantanti decidono di proseguire la propria carriera artistica come solisti. Dal 1999 al 2009 è conduttore di Mezzogiorno in Famiglia di Michele Guardì, con cui collabora a più riprese anche a I fatti vostri con Giancarlo Magalli, già quando era in coppia con Antonio Maiello. Nel 2017 abbandona la famiglia dei programmi del day-time di Rai 2, mentre l'anno successivo parte per l'Africa insieme all'amica e collega Adriana Volpe, come concorrente della settima edizione di Pechino Express.

Alla carriera televisiva e musicale, Marcello Cirillo affianca anche quella attoriale. Si ricordi, ad esempio, il musical legato alla figura di Don Bosco, che a lungo ha portato in tournée per tutti i principali teatri di Italia. Nel 2006, inoltre, fonda la Bottega del Suono, scuola di arte e musica di cui è anche direttore artistico.

Marcello Cirillo è sposato con Antonella ed è padre di due figlie, Maria Elisa e Maria Sofia. Nel 2017, è diventato nonno di Salvatore Nicolò. È presente su Instagram con il nick marcello_cirillo.