Clizia Incorvaia: "Paolo Ciavarro? Parliamo la stessa lingua. Mi manca tantissimo" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 19 aprile 2020

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro distanti ma uniti dopo la fine del Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia, oggi, 18 aprile 2020, è stata la protagonista della diretta Instagram di Chi. La giovane influencer siciliana sente la mancanza del fidanzato Paolo Ciavarro:

"Mi manca tantissimo, è frustrante, castrante, straziante non poterlo vivere. Ma è anche sognante. Quest'attesa, questo sogno, questo desiderio sta rendendoci uniti, coesi e vogliosi di incontrarci. Mi verrebbe voglia di volare in mongolfiera, di andare in zattera per arrivare da lui. Io non vedo mai i problemi. Penso che a tutto ci sia una soluzione".

Un amore, nato in maniera molto lenta, durante i 44 giorni di reclusione nella casa del 'Grande Fratello Vip' e destinato a durare nel corso del tempo:

"Sono felice perché stiamo vivendo una storia romantica, bellissima. Era da tempo che non ero così felice, romantica. Lui è come me. Parliamo la stessa lingua. Un altro uomo, sentendo la mia storia ingombrante (la separazione, una bimba), sarebbe scappato. Lui, invece, no. Non era preso dalla bella figurina ma anche dalla mia anima. Lui sapeva benissimo a cosa andava incontro. Li ho capito che è un uomo riservato ma con due attributi così che non ha bisogno di ostentare dietro falsi atteggiamenti".

L'ex di Francesco Sarcina spera di organizzare per il fidanzato un tour per le isole Eolie con un'altra coppia di amici. E fare una scorpacciata di piatti a base di pesce.