Romina Giamminelli: Marco Maddaloni, Pechino Express, foto, figli, matrimonio

Di Fabio Morasca sabato 18 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Romina Giamminelli.

Romina Giamminelli è una modella di 31 anni, nata a Napoli, di origini seychellesi, nota per essere la moglie di Marco Maddaloni, judoka e personaggio televisivo vincitore di un'edizione di Pechino Express e di un'edizione de L'Isola dei Famosi.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sono conosciuti sui social network, stanno insieme dal 2009 e si sono sposati, con rito civile, nel 2015. Dal loro amore, sbocciato dopo un lungo corteggiamento da parte del judoka napoletano, sono nati due figli: Giovanni, nato il 3 novembre 2016, e Giselle Marie, nata il 30 ottobre 2018.



Durante una loro partecipazione come ospiti a Verissimo, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, la coppia ha annunciato ufficialmente l'arrivo del terzo figlio.

Durante la finale della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, Romina Giamminelli ha ricevuto la proposta di matrimonio da Marco Maddaloni che ha promesso di sposarla in chiesa, con rito religioso. Il rinnovo delle promesse è avvenuto lo scorso settembre.

Anche Romina Giamminelli, come suo marito, ha preso parte ad un'edizione di Pechino Express, l'adventure-game in onda su Rai 2. Nel 2014, la Giamminelli ha partecipato alla terza edizione del programma insieme alla modella e showgirl venezuelana Mariana Rodriguez, formando la coppia de Le Immigrate e giungendo al sesto posto finale. Dopo questa sua avventura televisiva, Romina Giamminelli ha continuato a lavorare come modella per sfilate e servizi fotografici.

Maddaloni e la Giamminelli sono stati in lizza per partecipare in coppia alla seconda edizione di Pechino Express, come fidanzati, ma la produzione del programma di Rai 2 ha preferito loro un'altra coppia: Corinne Clery e Angelo Costabile. Sempre nella seconda edizione, Maddaloni ha sostituito in corsa Alessandra Sensini, ritiratasi per infortunio, vincendo il programma insieme a Massimiliano Rosolino.

Romina Giamminelli vive a Caserta con il marito e i loro due figli. La modella 31enne, inoltre, ha due sorelle maggiori. Il suo profilo Instagram può contare su oltre 28mila follower.