Asia Valente: "Smentisco qualsiasi gossip"

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 aprile 2020

Il duro sfogo di Asia Valente su Instagram

Asia Valente, nelle scorse ore, attraverso alcune Stories, postate sul proprio account Instagram, vuole mettere la parola fine ai pettegolezzi attorno alla propria vita privata e minaccia di ricorrere alle vie legali se qualcuno dovesse ledere la propria reputazione. Ecco le sue parole affidate ai social:

"Che vengano condivise foto mie con fan, amici, ecc… Non mi tocca minimamente… Ma chi si permette di associare a tali foto dichiarazioni o speculazioni sulla mia vita privata, oltre ad essere poracci in cerca di visibilità, sono persone molto vuote e tristi… Non devo spiegazioni a nessuno, i miei genitori ed i miei amici sanno chi sono, e spero di essermi fatta conoscere attraverso la mia esperienza televisiva, abbastanza da ridicolizzare certe supposizioni. Smentisco qualsiasi gossip… Ho avuto due relazioni importanti nella mia vita direi anche abbastanza pubbliche con miei coetanei senza secondi fini… Chiunque volesse continuare a parlarne può farlo con il mio avvocato…".

L'ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip' le ha regalato un'improvvisa botta di popolarità. Che l'affetto dei tanti nuovi fan la ripaghi delle tanti cattiverie sul suo conto?!