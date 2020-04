Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: "Sarà super moderno!

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 aprile 2020

Le anticipazioni di Raffaella Mennoia sulla nuova formula di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia, storica autrice di 'Uomini e Donne', nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, per raccontare la nuova formula del programma in partenza da lunedì 20 aprile 2020, alle 14.45 su Canale 5. La voce fuori campo di Maria De Filippi guiderà le conoscenze virtuali di Giovanna Abate e Gemma Galgani. Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno collegati via Skype. Nel promo, in onda in questi giorni, sono stati avvistati anche i corteggiatori della bella tronista, Sammy e Alessandro.

Ecco le prime parole della Mennoia alla vigilia del debutto:

"Non posso spoilerare molto, però insomma è un Uomini e Donne super moderno. Non direi neanche troppo ai tempi del Coronavirus, perché è relativo. È l’unico modo di fare Uomini e Donne in questo momento. Sono curiosa di sapere quale sarà la vostra reazione. Noi abbiamo fatto quello che possiamo, anche rispetto alle nostre potenzialità in questo momento e rispetto alle linee guida da rispettare".

Raffaella è fortemente convinta che sia l'unico modo per tornare in onda rispettando le normative vigenti:

"Due donne a confronto, due generazioni diverse, due modi di vivere questo nuovo Uomini e Donne in maniera diversa. Entrambe avranno la possibilità di conoscere delle persone attraverso la parola. Questo sarà l’unico modo possibile, almeno per il momento. Sono curiosissima di vederlo insieme a voi. So che ci state aspettando, speriamo bene"