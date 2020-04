Luca Argentero: età, Instagram, altezza, moglie, figli

16 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Luca Argentero

È uno degli attori di cinema e televisione più apprezzati del panorama italiano attuale. Uomo affascinante, dallo sguardo magnetico e dall'innegabile charme. Si tratta di Luca Argentero, di cui ora vi sveleremo alcuni dettagli ed informazioni sulla vita privata e sua carriera.

Nato a Torino il 12 aprile del 1978, Luca Argentero ha recentemente compiuto 43 anni. Appartenente al segno dell'Ariete, è alto circa 1.85 metri. Il piccolo Luca cresce a Moncalieri, nella provincia piemontese, diplomandosi al collegio San Giuseppe e si laurea in Economia e Commercio all'università degli studi di Torino. Nel 2003, all'età di 25 anni, partecipa alla terza edizione del Grande Fratello su consiglio della cugina Alessia Ventura, all'epoca letterina, ed ottiene la medaglia di bronzo. Subito dopo l'esperienza televisiva, intraprende la carriera da fotomodello e posa per un calendario sexy per la rivista Max.

L'esordio da attore di fiction è da calare nel 2005, quando interpreta il ruolo di Marco Tosi nella serie Mediaset Carabinieri. L'anno successivo è al cinema con il film A casa nostra di Francesca Comencini, mentre nel 2007 è nel cast di Saturno Contro di Ferzan Özpetek. Proseguendo lungo gli anni 2000, ricordiamo l'esperienza nel film Solo un padre di Luca Lucini (2008) e Diverso da chi? di Umberto Carteni (2009), commedia a tinte omosessuali per cui conquista la sua prima nomination ai David di Donatello. Il 2010 è un anno ricco di lavoro: C'è chi dice no con Giambattista Avellino e Mangia prega ama di Ryan Murphy. Il 2010 è anche l'anno dell'esordio in teatro, mentre nel 2011 avviene quello come conduttore de Le Iene, a cui entra con Enrico Brignano in sostituzione di Luca e Paolo. Rimane in tv anche nel 2o13 e nel 2014 come giurato dell'edizione serale di Amici di Maria De Filippi.

Nel 2015 è anche protagonista della miniserie di Rai 1 Ragion di Stato e del film Noi e la Giulia di Edoardo Leo. Il totale dei lungometraggi a cui ha partecipato è di circa 30, mentre 7 sono gli sceneggiati tv, tra cui la serie dell'Ammiraglia Rai di grande successo Doc - Nelle tue mani.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l'uomo è stato legato per anni all'attrice e doppiatrice Myriam Catania, che ha sposato nel 2009 dopo cinque anni di convivenza. Dopo la rottura, Luca Argentero ha intrapreso una relazione nell'autunno del 2016 con l'attrice Cristina Marino, conosciuta l'anno precedente durante le riprese di Vacanze ai Caraibi. Prossimamente, i due diventeranno genitori per la prima volta. Luca Argentero è anche su Instagram.