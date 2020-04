Giovanni Scifoni: moglie, matrimonio, età, Instagram

Di Marcello Filograsso giovedì 16 aprile 2020

In Doc - Nelle tue mani interpreta Enrico, un neuropsichiatra infantile che aiuta il suo amico, il protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero) a recuperare dodici anni di ricordi dopo uno sparo. Conosciamo meglio Giovanni Scifoni.

Nato a Roma il 23 maggio 1976, è un attore, scrittore, drammaturgo e conduttore tv. Quarto di sei figli, si diploma nel 1988 all'Accademia nazionale drammatica. Ha all'attivo tour teatrali con Paolo Poli, Roberto Guicciardini e Sebastiano Lo Monaco.

Al cinema esordisce nei panni di Berto nella pellicola La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana nel 2003. In televisione debutta nella miniserie Mio figlio al fianco di Lando Buzzanca e Caterina Vertova, nei panni di un poliziotto omosessuale. L'attore è presente anche nella seconda stagione.

La sua carriera è costellata di partecipazioni a tantissime fiction tv, da L'onore e il rispetto a Don Matteo, ma per lui c'è anche spazio per la conduzione, con il programma Beati voi su Tv2000 e un'esperienza per Le Iene.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Giovanni Scifoni è sposato dal 2005 con Elisabetta, che lo ha reso padre di tre figli.

Foto: account Instagram Giovanni Scifoni