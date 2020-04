Luca Vismara, il ricordo della nonna Carla: "Le devo il sorriso"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 aprile 2020

Luca Vismara ricorda la nonna Carla a quasi due mesi dalla sua morte

Luca Vismara, ex concorrente di 'Amici' ed ex naufrago dell''Isola dei Famosi', nelle scorse ore, ha condiviso, con i propri followers, il proprio dolore per la perdita dell'amatissima nonna Carla, avvenuta oltre un mese fa, che ha lasciato segni indelebili nella sua esistenza. La donna, proprio oggi, avrebbe compiuto 96 anni.

Il cantante, nel giro di poche ore, ha ricevuto gli attestati di affetto da parte dei fan e di personaggi del mondo dello spettacolo: da Alessia Marcuzzi a Giusy Ferreri passando per Emma Muscat.