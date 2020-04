Antonella Elia: "Pietro Delle Piane? Sposarlo sarebbe un sogno. Vorrei un bambino in affidamento"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 aprile 2020

Matrimonio e figlio in arrivo per Antonella Elia ed il fidanzato Pietro Delle Piane?

Antonella Elia, intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, come sono stati i primi giorni accanto al fidanzato Pietro Delle Piane dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip':

"Dopo tre mesi ho bisogno di essere ricorteggiata. Ma ci siamo chiariti su tutto, mi fido di lui e gli credo. Di tutto il resto non mi importa. Sposarlo sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo superare la quarantena insieme: è la nostra prima convivenza. [...] Ho pensato che sono grande e che vorrei un bambino in affidamento, voglio fare qualcosa per gli altri perché, nonostante tutto, ho un debito verso la vita. E penso di essere stata protetta anche al Gf Vip, nella Casa, al riparo dal virus: ho pensato che siano stati i miei genitori, i miei nonni a spingermi in questa avventura, sono sfere che ruotano sempre intorno a me".

Ad una settimana dalla fine del reality di Canale 5, la conduttrice è felice per il legame creato, fuori dal loft di Cinecittà, con Adriana Volpe e la vincitrice Paola Di Benedetto:

"Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica. Quella signora della Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza, per questo mi arrabbio se poi penso non sia così. Non ce l'ho con le donne, se parla della Lessa o della Marini o di Licia Nunez sì. Ma da sempre difendo le donne, la bellezza, la dignità. Paola di Benedetto? È una ragazza stupenda, con una bellezza prorompente ma pudica, ha valori e dignità. Paolo Ciavarro? Dovrebbe imparare a esporsi, è un bravo ragazzo, ma a cosa serve se poi si fida di quello che dicono gli altri?"