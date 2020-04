Paolo Ciavarro: "Clizia Incorvaia? Appena potrò correrò da lei"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 aprile 2020

Paolo Ciavarro vince in amore grazie alla fidanzata Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro, secondo classificato della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip', ha raccontato, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, di essere felice per aver trovato l'amore (con Clizia Incorvaia) nella casa. La coppia, al momento, è ancora separata per via delle restrizioni del Governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Lui a Roma, lei in provincia di Agrigento a casa dei genitori. I due innamorati, però, si sono ripromessi, in tempi brevi, di incontrarsi per viversi a pieno questa storia:

"La mia è una vittoria ben più importante, ce lo siamo detti anche ieri sera, stanotte io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. Meglio di cosi? Appena potrò correrò da lei, è tutto in salita e noi faremo questa scalata".

Il giovane conduttore, una volta uscito dal loft di Cinecittà, non si aspettava di trovarsi di fronte a strade vuote, persone con mascherine e guanti:

"Un conto è immaginarlo, un conto è toccarlo con mano. Già vedere fuori dalla porta cento persone, tutti gli addetti ai lavori, con le mascherine e i guanti è stato scioccante. E poi, per me che sono romano, è stato veramente inquietante vedere scorrere le immagini, come in un film, di via del Corso vuota, di Fontana di Trevi e di piazza di Spagna deserte".

Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha riscoperto un rapporto speciale con il papà:

"Si sono sciolti tanti di quei nodi in questi tre mesi… Io lo so che ho un padre meraviglioso e mi faceva male non ripagarlo per tutto quello che fa e ha fatto per me. Questo sentivo e, invece no, è orgoglioso di me e io non potevo chiedere di meglio"