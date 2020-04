Adriana Volpe: "Denver ragazzo speciale, Paola avrà un futuro in tv, tra Paolo e Clizia è scattato un amore pazzesco"

Di Sebastiano Cascone martedì 14 aprile 2020

Le considerazioni di Adriana Volpe su Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto

Ad una settimana dalla finale del 'Grande Fratello Vip 4', Adriana Volpe, oggi, martedì 14 aprile 2020, ha partecipato alla diretta Instagram di 'Chi', raccontando aspetti inediti del dopo reality che l'ha fatta apprezzare dal grande pubblico italiano:

"Si è creata un'empatia bellissima. In passato non ero riuscita ad entrare nella pancia della gente. Con il Grande Fratello Vip Ssi è creata una connessione bellissima, tanta gente mi scrive del loro privato, mi chiedono le cose più private. E' bellissimo. Adesso ho tanti amici".

La conduttrice, in questi mesi, è riuscita a farsi conoscere a pieno centrando, di fatto, i propri obiettivi umani e professionali:

"Ho sempre fatto programmi di grandissimo successo ma erano molto confezionati, rigidi, con una scaletta, un copione, ben preparato da bravissimi autori. Tu ci metti la faccia ma c'è un lavoro dietro. Al Grande Fratello Vip ero libera. Ho assaporato la libertà di fare televisione con i miei pregi e difetti, tirando fuori il mio carattere".

La presentatrice ha legato tantissimo con Antonella Elia:

"Tutti noi siamo essere imperfetti, in primis io. Tutti noi abbiamo il lato bello. [...] Antonella è una persona molto complessa. Ha dei momenti in cui si è aperta, di più. Ha raccontato un suo passato con un coinvolgimento emotivo che ti disarma. In altri momenti, ha provocato pesanti reazioni. C'è sempre una matrice che giustifica tutto. Con alcuni c'è stata la fangata gratuita. Devi cercarle di sviarle ed evitarle il più possibile. Quelle persone non le cambi. Chi è stato cattivo e pungente ha pagato il proprio conto con il pubblico".

Parole di stima ed affetto per Denver:

"Non mi ha corteggiato. C'era un feeling con me. Come c'era con Paola e Sara. Era la nostra stanza blu. Lui si è sentito privilegiato perché, piano piano, c'era una camera tutto al femminile. Lui è un ragazzo speciale. Nella vita è così. E' estremamente garbato. I genitori gli hanno dato un'educazione pazzesca. Ha una sensibilità spiccata".

La Volpe ha instaurato un forte legame anche con Andrea Montovoli:

"Andrea è una persona unica. Ha un'energia che ti entra dentro. Quando è andato via, noi sentivamo la sua presenza anche nell'area in cui dormiva. Era il punto più coccoloso della casa. Ho fatto di tutto per spingerlo a non lasciare la casa. Se fosse rimasto sarebbe rientrato nei primi cinque con tutto il suo carisma ed energia. Non so come si sarebbe classificato. Io sognavo una finale con lui, Paola, Patrick e Denver. In finale, sono arrivati i migliori, quelli che meritavano di arrivare in fondo.".

Adriana è felice anche per la vittoria di Paola Di Benedetto:

"Paola è stata il personaggio che ha avuto un'evoluzione. Nelle prime puntate, si è esposta poco perché non c'entrava con le varie dinamiche della casa. Ha fatto conoscere se stessa e quanto sia bella. Avrà un futuro in questo mondo, è umile, carismatica, generosa"

E, a proposito, del marito Roberto Parli:

"Non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: 'Ho avuto una botta di gelosia terribile'. Nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip gratuito. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo".

Promossa anche la neo coppia Paolo Ciavarro - Clizia Incorvaia:

"Due bei ragazzi con questi occhioni azzurri. Ho nominato Paolo alla prima puntata perché non lo conoscevo, poi, non l'ho fatto più perché mi è entrato nel cuore. Paolo ha una bellezza disarmante. Clizia? Il nostro rapporto è stato molto in punta di piedi perché era molto legata a Rita Rusic. Nelle prime puntate, si era esposta poco, non prendeva posizione. Hanno due caratteri differenti. Paolo si espone poco ma con i fatti, lei era più camaleontica. Insieme è scattato un amore pazzesco. Come fai a non seguirli ed appassionarti. La distanza non aiuterà, ma il desiderio aumenta"