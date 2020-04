Fernanda Lessa nella bufera per un video dove simula pugnalate con le forbici

Di Marco Salaris martedì 14 aprile 2020

L'ex gieffina presa di mira dalle critiche per un gesto che non è passato inosservato.

Non è riuscita ad agguantare la finale per un soffio ed ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello VIP ad una settimana dall'epilogo dove, invece, è arrivata la sua acerrima nemica Antonella Elia. Fernanda Lessa terminata la sua partecipazione al reality show di canale 5 ha provato sulla sua pelle un ritorno alla normalità quantomeno anomalo con la situazione che si sta vivendo nel paese da un mese e mezzo a causa dell'emergenza sanitaria della quale siamo purtroppo a conoscenza.

I VIP quindi si riversano sui social e a suon di IG stories e dirette intrattengono i fan o soli curiosi che spulciano tra una foto e un video. Fernanda è una delle ex gieffine che sta facendo particolarmente rumore negli ultimi giorni e non solo per le critiche rivolte a Paola di Benedetto ("Adesso è grassa") in una diretta Instagram che le sono costate una valanga di critiche ma anche per un gesto che sta facendo discutere.

Parte tutto dall'intenzione di dispensare consigli a chi le chiede come alleviare le ansie da quarantena: "Per non stressarvi nella quarantena, respirate profondamente e fate In e out".

Ad un certo punto però, quella che poteva essere una semplice indicazione su come affrontare una situazione delicata - soprattutto in questo periodo storico - si trasforma in altro: l'ex modella tira fuori delle forbici iniziando a mimare il gesto delle pugnalate sullo stomaco, un gesto forse troppo azzardato e per questo evitabile a detta dei followers che hanno visionato la breve clip sul suo profilo Instagram.