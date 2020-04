Amici, i ballerini Elena D'Amario e Alessio La Padula sono fidanzati?

Di Ivan Buratti lunedì 13 aprile 2020

È nato l'amore fra i due ballerini protagonisti del talent show di Canale 5?

Amici, Elena D'Amario e Alessio La Padula sono fidanzati? Secondo quanto riportato dal portale di gossip Isa e Chia, i due ballerini professionisti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi potrebbero aver iniziato a coltivare un rapporto ben più che lavorativo. Non solo colleghi di palco, insomma, e nemmeno amici, come recita il titolo della trasmissione a cui hanno partecipato come concorrenti.

Diversi gli indizi raccolti che segnalerebbero l'inizio di una relazione fra Elena D'Amario e Alessio La Padula, classe rispettivamente 1990 e 1996. Primo fra tutti, un misterioso anello rosso, con il quale i due si sarebbero mostrati spesso e in occasioni differenti sui social. Che sia il segno di un legame affettivo, di una promessa d'amore? I più romantici non vedono alternativa all'ipotesi, avvolarata anche da una Storia di Instagram pubblicata da entrambi, con su scritto, come riportato da IlGiornale.it:



Meriti qualcuno che voglia volerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole, che ti sfiori gli angoli della bocca quando un bacio non sa bastare, che conosca a memoria le tue debolezze e non te le faccia pesare, che accarezzi la tua anima nera e nonostante tutto decida di restare, rischiare, amare.

C'è chi sostiene addirittura che i due starebbero trascorrendo insieme la quarantena: i luoghi fotografati in queste settimane dai due artisti, infatti, sarebbero gli stessi. La terrazza, protagonista di alcuni scatti condivisi da Elena, pare la stessa già apparsa in altre foto del collega. E se è vero che tre indizi fanno una prova, c'è grande probabilità che tra Elena D'Amario e Alessio La Padula sia nato l'Amore, proprio quello con la "a" maiuscola. D'altronde, già nel 2016 Alessio aveva rilasciato un'intervista al settimanale In Famiglia, rivelando di essere attratto dall'ex di Enrico Nigiotti:



Farò di tutto per conquistarla. E sono sicuro che prima o poi ci riuscirò. Anzi, spero che legga questa intervista, così saprà meglio le mie intenzioni! Io voglio Elena, e se proprio non sarà Elena, vorrei che la mia dolce metà fosse esattamente come lei. Lei è la mia donna ideale, ogni volta che la vedo perdo la testa. Elena sa benissimo di questo pazzo sentimento che provo nei suoi confronti.

Che sia riuscito a conquistarla dopo tre anni di corteggiamento?