Alda d'Eusanio aggredita da una donna, urla e insulti (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 13 aprile 2020

"Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me..:"

Disavventura per Alda d'Eusanio. Lo scorso sabato 11 aprile, l'opinionista ha dovuto fare i conti con un'aggressione ai suoi danni provocata (a quanto raccontato da lei) da una donna di origini sudamericane. Il fatto è avvenuto a pochi passi dalla sua abitazione a Roma, mentre portava a spasso il suo cane.

Un'aggressione documentata con tanto di video pubblicato sul suo profilo Instagram. Alda rendeva noto lo stato di degrado nella quale versa il suo quartiere con un via vai di senzatetto ubriachi che, spesso e purtroppo, attaccano i passanti a male parole.

Nel video è possibile vedere una donna in evidente stato di alterazione urlare pesanti insulti contro la giornalista come "pu****a, lasciami perdere! Tu perderai il lavoro!" minacciando più volte di chiamare le forze dell'ordine avvicinandosi alla d'Eusanio con fare di sfida. Alda però non teme e continua a riprendere la donna per circa 90 secondi. Immagini che hanno suscitato l'indignazione dei followers dell'opinionista e che è stato accompagnato al racconto di quanto sarebbe accaduto:



Questa gente va aiutata! Oggi io e Mia (nome del suo cane, ndr) siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti. Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi!