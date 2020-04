Jaime Lorente contro la vicina di casa: "Vende mie foto ai giornali. Da oggi la paparazzo io"

Di Claudia Cabrini sabato 11 aprile 2020

Una simpatica rivincita quella che si è preso Jaime Lorente, Denver ne La Casa di Carta, nei confronti della sua vicina, che da giorni venderebbe sue foto ai giornali. "Da oggi, il reportage lo faccio io"

Avete presente Jaime Lorente, quel bel ragazzo conosciuto ai più per essere l'interprete del ruolo di Denver nella fortunata serie Netflix La Casa di Carta - della quale soltanto pochi giorni fa è uscita la quarta stagione? L'attore, anche protagonista della serie Netfix Elite, sta trascorrendo la sua quarantena in compagnia della collega Maria Pedraza, con la quale è fidanzato da tempo. I due, come forse già saprete, convivono da un paio di anni a Madrid, e anche tramite le loro Instagram Story, in questi giorni di reclusione, stanno mostrando ai fan qualche piccolo aneddoto che li accomuna. Jaime e Maria, sempre molto riservati e restii a pubblicare momenti della loro vita privata sui social, nelle ultime settimane hanno però più volte scherzato insieme, riprendendosi a vicenda e condividendo online brevi scene di normalissima routine quotidiana tra le mura di casa.

Se allora soltanto ieri vedevamo Jamie cantare felice sul balcone, mentre Maria lo riprendeva, questo pomeriggio lo ritroviamo un po' più... Agitato nei confronti di una vicina di casa.

Sembrerebbe infatti che da diversi giorni a questa parte la loro vicina di casa, e più precisamente la donna che abita nell'appartamento di fronte al loro, gli stia scattando delle foto da vendere ai giornali di Gossip. Una vera e propria paparazzata casalinga, insomma, ma piuttosto illecita visto che secondo Jamie Lorente le fotografie non gli sarebbero state scattate mentre lui si trovava sul balcone, e quindi all'esterno, ma bensì mentre ancora era all'interno della sua abitazione (presupponendo quindi anche un'ipotetica violazione di privacy).

La risposta dell'attore spagnolo non si è fatta attendere a lungo. Il giovane ha deciso che la ripagherà con la stessa moneta e che, a partire da oggi, incomincerà il suo personalissimo reportage social paparazzando la vicina di casa in ogni momento della giornata:



"Questa è la Carità che nasce in momenti difficili. Qui, vive una vicina molto generosa che si impegna a scattarmi foto in casa da inviare alle sue riviste del cuore. Da oggi, il reportage lo incomincio io. Ventunesimo giorno con una figlia di putt****".

Come si evolverà la situazione? La vicina di casa si farà mai sentire? Ma, soprattutto... Jamie ce ne farà sapere di più?