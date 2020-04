Uomini e Donne, Irene Capuano: "Luigi? Gli offrirei una carbonara"

Di Claudia Cabrini sabato 11 aprile 2020

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne al momento starebbe frequentando un'altra persona. Con Luigi, però, è ancora in buoni rapporti.

In questi giorni di quarantena, c'è chi ha preferito occupare parte del tempo libero aprendosi ai fan con diverse dirette su Instagram e chi invece ha voluto raccontare un po' di sé rispondendo alle domande poste dai followers online. Anche Irene Capuano, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, proprio ieri ha voluto interagire con chi la segue sin dai tempi del Trono.

A tal proposito, Irene ha quindi pensato di colmare la curiosità dei suoi seguaci rispondendo ai loro quesiti sul social network - tra i tanti, anche in quale rapporto sia ancora oggi con il suo ex Luigi. Come forse saprete, Irene aveva infatti intrapreso una relazione con il corteggiatore siciliano di Uomini e Donne. Tuttavia, le cose tra i due non sono andate benissimo. Irene e Luigi si sono lasciati da qualche tempo, e al momento Irene sarebbe già impegnata al fianco di un'altra persona. I più affezionati alla coppia Capuano - Mastroianni, però, continuano a sognare il ritorno di fiamma, e non mancano di farlo sapere ogni giorno ad Irene che, a domanda diretta "Come va con Luigi?", risponde:



"Beh se lo vedessi gli offrirei una carbonare, visto che campa di pollo, salmone e riso con il tonno".

Le parole di Irene, che dapprima potevano far pensare ad una simpatica presa in giro, sono poi seguite da specifiche da parte della diretta interessata: "A parte gli scherzi, ci vogliamo bene. Quindi gli offrirei una carbonara".

Insomma, nonostante tra Irene e Luigi le cose non siano andate proprio benissimo (i due avrebbero anche dovuto convivere, poco prima di lasciarsi), sembra però che la tensione tra loro si sia sciolta e che, forse, i rapporti - seppur in modo amichevole - potrebbero anche essere riallacciati.

A Irene è inoltre stata recapitata un'altra domanda a proposito di Uomini e Donne e, nello specifico, quale sia stata per lei la parte migliore di quella sua esperienza televisiva:



"Cosa migliore di Uomini e Donne? La scelta, il momento in cui è arrivata la lettera e l'ho letta... Tutte quelle matte delle mie amiche che mi abbracciavano... Essere uscita da lì con Luigi".

Le ultime parole su Irene, da parte di Luigi, erano arrivate nelle ultime settimane del 2019, quindi ormai quasi cinque mesi fa. L'ex tronista aveva dichiarato:



"Un ritorno di fiamma con Irene? Mai dire mai, dopotutto è questo il motto della mia vita. Ho imparato negli anni a cogliere le sfumature".