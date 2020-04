Pago e Serena Enardu raccontano la loro quarantena

Di Marcello Filograsso venerdì 10 aprile 2020

Il cantante e la ex tronista sarda rivelano i dettagli del loro isolamento

Temptation Island Vip 2 li ha separati, il Grande Fratello Vip 4 li ha riuniti: come tutti, anche Pago e Serena Enardu stanno vivendo reclusi in casa per la quarantena dovuta all'epidemia da coronavirus.

Il cantante e la ex tronista sarda hanno dichiarato al settimanale Oggi la maniera in cui stanno affrontando il loro autoisolamento forzato:



"Da molto tempo non passavamo insieme così tanto tempo. Prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto. Le discussioni magari ci sono, ma è difficile interromperle andando via di casa Diciamo che la quarantena non ti consente di prendere la porta e andartene".

In merito alle chiacchieratissime nozze, la Enardu ha dichiarato che in ogni caso non dichiareranno ai mass media quando si sposeranno, preferendo quindi di mantenere uno stretto riserbo sui fiori d'arancio.