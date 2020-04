Clarissa Marchese presenta la figlia sui social: "Mi incanto a guardarla. Lei è Arya"

Di Claudia Cabrini giovedì 9 aprile 2020

La primogenita è stata ufficialmente presentata sui social. I fan, impazziti di gioia, hanno già dimostrato tutto il loro affetto ad Arya, così come a mamma e papà

Arrivata la prima foto social anche per la piccola Arya, neo-nata primogenita della coppia formata da Clarissa Marchese e dal marito, Federico Gregucci. I due - che, per chi non lo ricordasse, si sono incontrati a Uomini e Donne - hanno da poco dato alla luce la loro bambina, Arya. Dopo diversi giorni di video e fotografie nei quali della piccola appariva soltanto un dettaglio del volto, o una manina, poche ore fa è arrivata la prima foto ufficiale, già diventata virale e impreziosita da una didascalia a dir poco commovente:



"Spesso, o meglio sempre, mi incanto a guardarla. Mi soffermo su ogni suo piccolo dettaglio, ogni sua piccola espressione e mi chiedo come sia possibile amare così tanto... Poi prendo il cellulare e fotografo questo momento perché possa essere eterno.

Lei è la cosa più bella che io abbia mai fatto, lei è la mia ragione di vita, lei è tutto per me, per noi @fede_greg .

Lei è Arya 💞"

Parole di una neomamma sicuramente emozionanti e delicate, quelle spese da Clarissa Marchese per la sua piccola Arya. Molto apprensivo, per il momento, anche papà Federico, che più volte è stato ripreso dalla stessa Clarissa mentre si addormenta abbracciato alla moglie e alla loro bambina.

Pazzi di gioia i fan della coppia, ma anche gli amici vip di famiglia, che hanno già provveduto a battezzare su Instagram la primogenita di casa Gregucci con tanti auguri e positive vibes. In soltanto tre ore il post di Clarissa Marchese, la presentazione ufficiale della sua bambina, ha già superato i 250.000 likes.

Non ci resta che rivolgere a nostra volta i migliori auguri alla piccola Arya, ma anche a mamma e papà!