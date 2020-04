Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? Ecco l'indizio

Di Marcello Filograsso giovedì 9 aprile 2020

Su Instagram la prova della separazione tra l'insegnante e l'ex marito di Tina Cipollari

Chiuso il sipario sul Grande Fratello Vip 4, che ha visto l'incoronazione di Paola Di Benedetto, torniamo a parlare del Grande Fratello dei comuni mortali (si fa per dire), con uno sviluppo che riguarda Ambra Lombardo e Kikò Nalli, coppia che ha tenuto banco l'anno scorso nell'edizione condotta da Barbara d'Urso.

Dopo alcuni mesi d'amore trascorsi con il benestare di Tina Cipollari, ex moglie del visagista delle dive, per usare una citazione degli Elio e Le Storie Tese, Ambra e Kikò si sarebbero lasciati. In particolare, segnala il sito Gossip e Tv, la Lombardo non seguirebbe più su Instagram il Nalli.

Raggiunto dal portale, Kikò ha dichiarato:



"Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento".

è nato a Sabaudia nel 1970. Ha 49 anni. Hair stylist e personaggio televisivo, è l'ex marito di Tina Cipollari, opinionista storica di . I due si sono conosciuti nel 2004 negli studi del programma presentato da Maria De Filippi.

Foto: account Instagram Kikò Nalli