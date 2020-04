Grande Fratello VIP 2020, Federico Rossi dedica una canzone a Paola di Benedetto: il testo

Di Marco Salaris giovedì 9 aprile 2020

La reazione dell'ex madre natura di Ciao Darwin: "Lui è stato con me sempre, in ogni sorriso e pianto. Abbiamo tanto da recuperare".

Ultime emozioni all'interno della casa del Grande Fratello VIP per Paola di Benedetto. Dopo 3 mesi di lontananza il suo fidanzato, il cantante Federico Rossi, ha preso carta e penna per dedicarle una canzone che esprime le sensazioni di un avventura vissuta a distanza, giorno per giorno a fianco della sua donna, desideroso di riaverla fra le sue braccia.

Di seguito il testo della canzone:



E ti ho aspettata per tanto tempo da ieri fino ad adesso E la tua voce un po' la sento anche quando mi addormento Quando la mattina mi guardo allo specchio e sono sempre stato bravo a tenermi le parole ma ora che ci sei parlo anche troppo questo è un discorso solo nostro Stanotte non chiuderò occhio presto sarà ancora più bello stringersi le mani sussurrarsi buonanotte amore mio domani E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontana emmeno il più nascosto nemmeno sulla luna ed ora chiudi gli occhi e allunga le mani toccami che sono qui come lo sono stato sempre non sono mai riuscito a fare finta di niente con te, con te, con te.

Paola guarda commossa il video collage in cui Federico condivide i tanti momenti insieme e risponde al regalo fatto dal suo fidanzato: "Sono stati tre mesi assurdi però non è passato un giorno in cui non fosse con me. Lo so che sembrano parole esagerate ma parlo a cuore aperto. Lui è stato con me sempre, in ogni sorriso e pianto. Abbiamo tante cose da recuperare"