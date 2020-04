Linus replica a Maria De Filippi: "A Radio Deejay solo canzoni certificate"

Di Claudia Cabrini mercoledì 8 aprile 2020

Dopo la frecciatina di Maria De Filippi che ad Amici aveva detto che solo Radio Deejay non passasse l'ultimo brano di Gaia, vincitrice del programma, è arrivata la replica di Linus

Per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando dobbiamo tornare indietro a qualche giorno fa, e più precisamente alla finale di Amici di Maria De Filippi, il talent che quest'anno ha visto arrivare alla vittoria la giovane Gaia Gozzi, ex X-Factor riuscita a conquistarsi il primo posto nella scuola di Amici, e già in rotazione radiofonica con il suo singolo Chega.

Ebbene, proprio nel corso della serata finale del programma, Maria De Filippi ha lanciato una frecciatina a Radio Deejay, rivolgendosi in particolar modo a Rudy Zerbi, speaker della medesima emittente radiofonica. La conduttrice, dopo aver ringraziato le varie radio che già da diversi giorni stavano trasmettendo i singoli dei ragazzi di Amici, tra cui anche il brano Chega di Gaia, ha poi sottolineato come, al contrario, Radio Deejay il nuovo pezzo di Gaia non l'avesse ancora fatto passare:



"Mentre Linus? Eh, Rudy? Linus è ostico" ha quindi sentenziato Maria De Filippi in diretta, sottolineando nuovamente la mancata trasmissione del brano Chega da parte di Radio Deejay.

Ma tutto è bene quel che finisce bene, perché proprio questa mattina Linus ha finalmente mandato in onda il nuovo singolo di Gaia, senza però dimenticarsi di replicare anche a Maria De Filippi. Lo speaker radiofonico, dopo aver ricordato ai suoi ascoltatori di aver già notato, in passato, Gaia a X-Factor, ha poi lanciato il brano, e al termine della sua emissione ha voluto rispondere alla conduttrice di Amici spiegandole il perché di questo 'fantomatico ritardo':



"Vedi, Maria, le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto. Da noi quando passano le canzoni sono già certificate".

Nessun attrito ovviamente, ma soltanto una precisazione. "Poi lei è anche molto carina e brava" ha concluso il direttore artistico di Radio Deejay rivolgendosi, in ultimo, a Gaia.